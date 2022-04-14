В Новгороде участника антивоенной акции арестовали на 7 суток

Суд в Новгороде арестовал на семь суток местного жителя Антона Горбаня, который лёг в центре города в желто-голубом мешке и перечислял разрушенные города Украины. Его признали виновным в неповиновении полиции во время задержания. Об этом сообщает Север.Реалии.

Горбань будет обжаловать решение суда. "По сути это двойное наказание, потому что 11 апреля он уже был доставлен в полицию и был составлен протокол о дискредитации российской армии. Сейчас его обвинили в том, что он не называл свое имя, не соглашался проследовать в автомобиль полиции для доставления в отдел, то есть он не был согласен задержанием. Фактически его признали виновным в том, что он не сотрудничал с полицией в сборе доказательств его вины", - заявил его адвокат Константин Маркин.

Свою акцию Антон Горбань провёл 11 апреля около памятника Тысячелетию Российской государственности на территории Новгородского кремля. Перформанс против военного вторжения России в Украину продлился 20 минут. Его прервали сотрудники Росгвардии. В отделе полиции на Горбаня составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России.