В Новочеркасске студенток колледжа отчислили из-за ношения хиджаба

Пять студенток Новочеркасского медицинского колледжа отчислили за ношение хиджаба, сообщает Кавказ.Реалии.

В уведомлении об отчислении говорится, что причиной стало нарушение правил внутреннего распорядка: в заведении запрещено носить религиозную атрибутику, так как это "оказывает отрицательное влияние на других обучающихся".

Адвокат студенток Магомед Нурбагомедов рассказал Кавказ.Реалии, что по факту отчисления уже поданы жалобы в различные инстанции, а после получения приказов будет подготовлен иск в суд.

По словам адвоката, его доверительницы родом из Новочеркасска, Чечни и Дагестана, у них хорошая успеваемость и нет конфликтов с другими студентами и педагогами. Кроме того, отмечает Нурбагомедов, у руководства учреждения нет вопросов к православным студентам, открыто носящим крестики.

В приемной директора колледжа редакции Кавказ.Реалии отказались комментировать отчисление студенток.