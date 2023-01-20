Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Новочеркасске студенток колледжа отчислили из-за ношения хиджаба

Грозный, Чечня, 29 июля 2020 года

Пять студенток Новочеркасского медицинского колледжа отчислили за ношение хиджаба, сообщает Кавказ.Реалии.

В уведомлении об отчислении говорится, что причиной стало нарушение правил внутреннего распорядка: в заведении запрещено носить религиозную атрибутику, так как это "оказывает отрицательное влияние на других обучающихся".

Адвокат студенток Магомед Нурбагомедов рассказал Кавказ.Реалии, что по факту отчисления уже поданы жалобы в различные инстанции, а после получения приказов будет подготовлен иск в суд.

По словам адвоката, его доверительницы родом из Новочеркасска, Чечни и Дагестана, у них хорошая успеваемость и нет конфликтов с другими студентами и педагогами. Кроме того, отмечает Нурбагомедов, у руководства учреждения нет вопросов к православным студентам, открыто носящим крестики.

В приемной директора колледжа редакции Кавказ.Реалии отказались комментировать отчисление студенток.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG