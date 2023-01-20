В Новочеркасске студенток колледжа отчислили из-за ношения хиджаба

Пять студенток Новочеркасского медицинского колледжа отчислили за ношение хиджаба, сообщает Кавказ.Реалии.
В уведомлении об отчислении говорится, что причиной стало нарушение правил внутреннего распорядка: в заведении запрещено носить религиозную атрибутику, так как это "оказывает отрицательное влияние на других обучающихся".
Адвокат студенток Магомед Нурбагомедов рассказал Кавказ.Реалии, что по факту отчисления уже поданы жалобы в различные инстанции, а после получения приказов будет подготовлен иск в суд.
По словам адвоката, его доверительницы родом из Новочеркасска, Чечни и Дагестана, у них хорошая успеваемость и нет конфликтов с другими студентами и педагогами. Кроме того, отмечает Нурбагомедов, у руководства учреждения нет вопросов к православным студентам, открыто носящим крестики.
В приемной директора колледжа редакции Кавказ.Реалии отказались комментировать отчисление студенток.
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