В новогоднюю ночь по всей Украине была объявлена воздушная тревога

В новогоднюю ночь в Киевской области беспилотники атаковали объекты инфраструктуры, один из них получил повреждения. Об этом сообщил глава региона Алексей Кулеба. По предварительным данным, пострадавших нет.

Киевская военная администрация уточнила, что в ночь на 1 января над Киевом и областью было сбито 32 дрона. Все они иранского производства.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском и в Голосеевском районах города.

За последние сутки российские войска 40 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом написал в телеграме глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Херсон за сутки обстреляли 18 раз. Снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома. Ранения получили три человека, среди которых двое подростков. Один их них находится в тяжёлом состоянии.

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве предупреждение действовало более четырех часов.

В свою очередь губернатор приграничной с Украиной Белгородской области сообщил об обстреле города Шебекино. По словам Вячеслава Гладкова, повреждены два частных дома и газоснабжение.

Минобороны России обстрелы Украины в новогоднюю ночь пока не комментировало.