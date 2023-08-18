В Новороссийске в грузовом терминале произошёл крупный пожар

В грузовом терминале Новороссийска утром 18 августа произошёл крупный пожар. По данным СМИ, огонь охватил более тысячи квадратных метров, о пострадавших не сообщается.

Как утверждают в главном управления МЧС по Краснодарскому краю, загорелись деревянные палеты. В соцсетях публикуют видео пожара. Телеграм-канал Kub Mash с ссылкой на очевидцев сообщает, что горят не только палеты, но и бочки с маслом. Черный дым при этом виден даже из расположенного на другом конце бухты поселка Кабардинка, а местные жители говорят о звуках взрывов.

Экстренные службы и оперативный штаб Краснодарского края не комментируют причины пожара на территории грузового терминала.

В ночь на 4 августа министерство обороны России заявило, что отразило атаку двух безэкипажных катеров на порт Новороссийска. Один из надводных дронов нанёс повреждения стоявшему в порту большому десантному кораблю "Оленегорский горняк". Позже Служба безопасности Украины подтвердила свою причастность к атаке.

В ноябре прошлого года украинский беспилотный морской аппарат нанёс удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в порту Новороссийска.

Порт Новороссийска – крупнейший у России на Чёрном море. На военно-морской базе в городе базируются корабли и подводные лодки, а через нефтеналивной терминал идёт экспорт нефти из России, Азербайджана и Казахстана.