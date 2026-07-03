В Новороссийске прекратили свободную продажу бензина

В Новороссийске приостановлена свободная продажа бензина. Об этом сообщил муниципальный центр управления администрации города.

"На данный момент бензин на автозаправочных станциях отсутствует. Заправка осуществляется только по топливным картам", – говорится в сообщении. По данным городских властей, дизельное топливо остаётся доступным на восьми автозаправочных станциях.

Топливные карты могут оформить юридические лица и индивидуальные предприниматели для заправки служебного транспорта. Использовать их для личных автомобилей нельзя.

На фоне продолжающегося дефицита топлива вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки горючего в регионы "с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса". Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания с участием федеральных чиновников, губернаторов и представителей нефтяной отрасли.

В сообщении правительства особое внимание уделено ситуации на региональных рынках топлива в Иркутской области и Забайкальском крае. При этом о дефиците топлива напрямую не говорится, хотя эти регионы считаются одними из наиболее пострадавших от кризиса.

К концу июня ограничения на продажу топлива отсутствовали только в одном российском регионе – на Чукотке. Дефицит топлива в России усилился в последние месяцы на фоне участившихся ударов беспилотников ВСУ по нефтеперерабатывающим предприятиям на фоне продолжающихся российских обстрелов территории Украины.

Больше новостей Радио Свобода: