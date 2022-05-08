В Новосибирске депутата задержали на мероприятии ко Дню Победы

В Новосибирске на не согласованной с властями акции, посвященной Дню Победы, полиция задержала независимого депутата горсовета Светлану Каверзину - сообщает Сибирь.Реалии. Она призывала жителей своего района принять участие в акции памяти, которая традиционно проходит 8 мая в новосибирском Академгородке. В этом году власти призывали не проводить никаких акций, кроме официальных торжеств 9 мая.

"У нас давным-давно в микрорайоне есть место, куда жители приходят на 9 мая, в основном, стихийно. Но и от двух здешних школ 8 мая всегда были колонны со школьниками, там проводили линейку накануне дня Победы. Причём Бессмертным полком стали называть совсем недавно, как и носить с собой портреты. Всёбыло скорее как поминовение погибших на войне -- выпускников местной школы, в честь которых аллея и есть. В этом году шествие запретили. Местное шествие, в котором всегда были школьники, родители, бабушки-дедушки. Но 50 лет до этого люди ходили туда. Это не модное поветрие последних лет, а традиция микрорайона и школ" - пишет в фейсбуке местная жительница.

Официально ни депутат, ни жители не подавали заявку на проведение публичного мероприятия в своем микрорайоне. Однако Каверзина отметила, что традиция отмечать День Победы и возлагать цветы к мемориалу у людей существует уже 60 лет. Кроме того, возложение цветов не является публичным мероприятием и уведомления не требует. Каверзина в своих соцсетях призывала жителей присоединиться к акции, после чего получила предостережение от прокурора. 8 мая Каверзину доставили в отдел МВД, усмотрев в её призывах "склонение высших органов государственной власти к отказу от проведения спецоперации на Украине". До суда Каверзина останется в спецприемнике.

Местный паблик "Ненаучный городок" пишет, что на месте, где должны были пройти народные мероприятия ко Дню Победы, дежурят экипажи полиции и Росгвардии. Люди все равно пришли, на месте находятся около 200 человек, которые спокойно слушают песни военных лет.

"Одна женщина хотела выйти с портретом, но сотрудник полиции сказал ей, что сделать это можно только завтра", — сообщают местные жители.