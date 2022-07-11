В Новосибирске депутаты заявили в полицию на коллегу

Комиссия по этике Новосибирского городского совета направила в полицию материалы для возбуждения административного или уголовного дела в отношении независимого депутата этого же совета Светланы Каверзиной. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила сама депутат.

Основанием для обращения в полицию стали, по словам депутатов-единороссов, сообщения граждан о комментариях в адрес президента, опубликованных Каверзиной в социальной сети "ВКонтакте" – авторы обращений сочли их оскорбительными.

7 июля Каверзину вызывали за заседание комиссии по этике из-за трех заявлений от граждан. По её словам, в доносах сказано, что она "честила президента". "Речь идет о комментарии "ВКонтакте", в котором я усомнилась в здоровье президента", – пояснила сама Каверзина.

Один из доносов написал житель Мурманской области, сообщила депутат. Ещё одно обращение, по словам Каверзиной, написал житель Новосибирска Сергей Комлев, которого она охарактеризовала как радикального националиста.

Ранее Комлев возглавлял первичную организацию профсоюза медработников "Действие" в Новосибирске. Он подтвердил, что подал обращение в совет депутатов Новосибирска с просьбой собрать комиссию по этике по делу Каверзиной, но отказался комментировать суть обращения.