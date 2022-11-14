В Новосибирске детский спектакль проверяют на пропаганду ЛГБТ

В Новосибирске детский спектакль "Принцесса и Людоед" проверяют на пропаганду ЛГБТ. Региональное Министерство культуры решило собрать этическую комиссию после доноса. Об этом сообщает редакция Сибирь. Реалии, которая обратила внимание на пост в соцсетях режиссера постановки Полины Кардымон. Позднее режиссёр подтвердила эту же информацию для ТАСС.

По словам Кардымон, доносы были написаны из-за актёра, который в спектакле играет принцессу и выходит на сцену в юбке. Премьера спектакля "Принцесса и Людоед" состоялась в Новосибирске в конце октября. В нем играют четыре актера. "Два главных актера и их клоны, которые исполняют всевозможных персонажей, которых придумывают главные герои, в том числе принцессу" - отметила режиссер. "Принцесса и Людоед" состоялась 29 октября. Постановка основана на сказке советского писателя и поэта Генриха Сапгира.

Кардымон посоветовала доносчикам и членам этической комиссии Минкульта "почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли, почитать про травести, вспомнить, что в театре бабу Ягу играют обычно только актеры-мужчины". Позднее режиссер удалила свой телеграм-канал, где была опубликована запись.