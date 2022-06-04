В Новосибирске на одиночном пикете задержан 97-летний ветеран

В Новосибирске полиция задержала 97-летнего ветерана Великой отечественной войны Владимира Степанова. Он вышел на одиночный пикет с требованием предоставить муниципальные квартиры сиротам. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на активистку Дарью Горбылеву.
Степанов держал в руках плакат: "Надежда Болтенко! Верни сиротам четыре присвоенные квартиры".
Ветерана доставили в отдел полиции №1, к нему выехал адвокат "ОВД-Инфо". В отношении Степанова полицейские составляют протокол.
По словам активистки Дарьи Горбылевой, Степанов долгое время выходит с плакатами в поддержку детей-сирот и требованием провести расследование по делу о 1,5 тысячах муниципальных квартир, махинациями с которыми занимались сотрудники мэрии Новосибирска.
- Бывшую главу жилищного управления мэрии Светлану Стынину обвиняли в махинациях с муниципальным жильем. По данным следствия, за 7 лет – с 2007 по 2014 годы – в составе организованной группы чиновница похитила из бюджета муниципалитета свыше 40 млн рублей путем отчуждения 52 жилых помещений. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет заключения.
- По данным СМИ, четыре квартиры приобрели член Совета Федерации Надежда Болтенко и ее ближайшие родственники, в том числе мать и муж (бывший начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями), также в числе покупателей бывший вице-мэр Новосибирска Павел Попов, бывший руководитель регионального управления Министерства юстиции России и главный судебный пристав Николай Давыдов и другие. Покупателями были сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.