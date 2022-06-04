В Новосибирске на одиночном пикете задержан 97-летний ветеран

В Новосибирске полиция задержала 97-летнего ветерана Великой отечественной войны Владимира Степанова. Он вышел на одиночный пикет с требованием предоставить муниципальные квартиры сиротам. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на активистку Дарью Горбылеву.

Степанов держал в руках плакат: "Надежда Болтенко! Верни сиротам четыре присвоенные квартиры".

Ветерана доставили в отдел полиции №1, к нему выехал адвокат "ОВД-Инфо". В отношении Степанова полицейские составляют протокол.



По словам активистки Дарьи Горбылевой, Степанов долгое время выходит с плакатами в поддержку детей-сирот и требованием провести расследование по делу о 1,5 тысячах муниципальных квартир, махинациями с которыми занимались сотрудники мэрии Новосибирска.