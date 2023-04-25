В Новосибирске обнаружено массовое захоронение наёмников ЧВК "Вагнер"

В Новосибирске на Гусинобродском кладбище обнаружено массовое захоронение погибших наемников из ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на видео, которое издание получило от анонимного источника.

На видео изображены десятки могил людей, погибших, судя по надгробным табличкам, в период с ноября 2022 года по январь 2023-го. Почти на всех могилах лежат венки с изображением желтой звезды и черного креста – одного из символов ЧВК "Вагнер".

Как отмечает Сибирь.Реалии, погибшие захоронены в квартале кладбища 7В, который могли выделить специально для наемников ЧВК. На спутниковых снимках прошлых лет захоронений в этой части Гусинобродского кладбища не было. Источник редакции также сообщил о новом, пока пустом квартале кладбища рядом с 7В.

Всего Сибирь.Реалии удалось идентифицировать около 200 могил в квартале 7В – среди них есть могилы людей из других регионов.