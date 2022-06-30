В Новосибирске по делу о госизмене арестован известный учёный

В Новосибирске по делу о госизмене арестован доктор физико-математических наук, научный сотрудник Новосибирского государственного технического университета Дмитрий Колкер.

54-летнего учёного сотрудники ФСБ забрали прямо из больницы, в которой Колкер проходил лечение от онкологического заболевания. По словам сына арестованного, у отца последняя стадия рака.

"В семь часов утра забрали больного человека, который практически при смерти и питался через трубочку в вене... Следователь сказал, что в СИЗО классные условия, есть холодильник. Человек питается из трубочки в вене, а не из холодильника", - пояснил сын Колкера изданию "Тайна.Инфо".

По данным СМИ, учёного подозревают в предоставлении Китаю неких данных, содержащих государственную тайну.