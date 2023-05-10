В Новосибирске подожгли бомбардировщик Су-24 на авиазаводе

В Новосибирске неизвестные подожгли недействующий бомбардировщик Су-24, стоявший на территории авиационного завода. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, сотрудники полиции узнали о поджоге из "социальных сетей". Осмотрев территорию завода, полицейские нашли Су-24 1990 года с признаками поджога. Самолет находился на консервации. Уточняется, что Су-24 не получил сильных повреждений, следы горения обнаружены на шасси. По версии МВД, поджигатели проникли на территорию завода, разрезав сетку на заборе. Они попали на одну из камер видеонаблюдения.

Видео с поджогом самолета 9 мая распространил телеграм-канал так называемого "Легиона "Свобода России" - воинского подразделения, сформированного из россиян и воющего на стороне ВСУ. В сообщении говорилось, что самолет "успешно догорел, и ремонт ему больше не понадобится".

Позже близкий к Минобороны телеграм-канал "Война с фейками" написал, что видео является постановочным и снято в Украине. Источник в администрации завода заявил, что происшествий на территории не было. "Это тщательно охраняемый объект и сложно представить, чтобы по нему могли свободно перемещаться посторонние, не говоря уже о том, чтобы там что-то поджигать, снимая на видео", - говорилось в сообщении.

Телеграм-канал "Новосибирь" правительства области сделал репост публикации "Войны с фейками". "Никаких возгораний не было. Это дезинформация. Странно, что до сих пор от самого концерна не поступило официального опровержения. Это фейк, говорю со 100%-й уверенностью", - заявил источник "НГС" в правительстве области.