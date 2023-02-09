В Новосибирске произошел взрыв газа в пятиэтажке. Начался пожар

В Новосибирске в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. В результате полностью обрушился один из четырёх подъездов. Взрыв произошел около 8 утра по местному времени. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников. На месте взрыва газа начался пожар.

По последним данным МЧС, погиб один человек, второго, которого изначально ошибочно объявили погибшим, удалось спасти. Число пострадавших выросло до восьми, среди них — один несовершеннолетний, пишет ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах. Разбор завалов продолжается, под ними может находиться до трёх человек.

Из горящего дома эвакуировали 50 человек, огонь ещё не потушен, но уже начался разбор завалов.

Телеграм-канал Mash сообщает, что в обрушившемся подъезде проживали 30 человек, в том числе 7 детей. Этот дом газифицирован, последний раз, по словам жильцов, газовое оборудование проверяли в декабре.

Позже появились сообщения, что от взрыва газа и пожара частично обрушился ещё один подъезд . Сейчас на месте идет разбор завалов, подъехала тяжелая техника - кран, трактор, бульдозер. В общей сложности на месте работают 197 спасателей, 61 единица техники.