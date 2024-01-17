В Новосибирске произошла вторая за неделю крупная авария ЖКХ

В Новосибирске произошла вторая за неделю крупная коммунальная авария. В Ленинском районе города на улице Петропавловской прорвало подземную трубу. Об этом сообщил телеграм-канал "Сибирский экспресс".

Как сообщает "НГС", из-за прорыва воды на улицу двое человек получили термические ожоги. Они обратились за помощью в областную больницу: одного пострадавшего госпитализировали.

В мэрии Новосибирска сообщили, что из-за прорыва полноценного отопления не будет в микрорайонах Горский, Троллейный, Юго-Западный и Станиславский, а также в районе Телецентра и части Кировского района – они несколько дней находились без отопления из-за прорыва коммунальной трубы на улице Пархоменко на прошлой неделе.

В Сибирской генерирующей компании (СГК), которая занимается обслуживанием подземных коммуникаций в Новосибирске, уточнили, что поврежденный трубопровод был заложен в 1963 году. Последний раз его ремонтировали в 1990 году.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал новую аварию "следствием недавней". Независимый депутат горсовета Антон Картавин потребовал в своем телеграм-канале, чтобы глава Новосибирской области ввел режим повышенной готовности, и предложил пострадавшим гражданам обратиться в прокуратуру из-за отключения отопления.