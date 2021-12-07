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В Новосибирске прокуратура хочет поставить памятник участнику репрессий

Роман Руденко

Прокуратура Новосибирска предложила установить бюст прокурору СССР Роману Руденко, который был членом особой тройки НКВД во время массовых репрессий. Об этом в своем фейсбуке рассказала директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко.

Обращение прокуратуры рассматривалось на заседании художественного совета Новосибирска. "Обычно заявители представляют исторические справки о лицах, которым ставят памятник, или бюст, или устанавливают мемориальную доску. И частенько эти документы бывают довольно пространными. Справка, поданная инициатором установки – прокуратурой Новосибирска – была на удивление краткой. Например, заявитель не нашел нужным упомянуть, что в 1937-38 годах товарищ Руденко входил в состав особой тройки НКВД, а в 70-е готовил для Политбюро ЦК КПСС документы по преследованию диссидентов (совместно с Ю. В. Андроповым)", – написала Иваненко.

Во время массовых репрессий Руденко был прокурором Донецкой области и входил в особую тройку НКВД. В 1953 году он участвовал в подавлении мирного "Воркутинского восстания" заключенных Речлага. Руденко известен тем, что был главным обвинителем от СССР на Нюренбергском процессе.

Худсовет Новосибирска проголосовал против установки бюста с формулировкой "на основании недостаточности материалов для принятия обоснованного решения". Это позволит прокуратуре повторить обращение, отметила Иваненко.

  • 9 мая 2019 года в Новосибирске на территории обкома коммунистической партии открыли памятник Иосифу Сталину. 13 марта художественный совет Новосибирска окончательно утвердил установку памятника Сталину в центре города. Из 16 экспертов, присутствовавших на заседании, "за" высказалось 11 человек. По словам председателя худсовета, архитектора Александра Ложкина, это компромиссное решение, которое "позволит желающим возлагать цветы, и в то же время не будет оскорблять людей, считающих Сталина тираном".

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