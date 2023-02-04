В Новосибирске прошёл первый за три года согласованный митинг

В Новосибирске, на окраине города, в районе аэропорта "Северный" в субботу прошёл митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги, которое произошло в декабре прошлого года. В акции приняло участие около 300 жителей, сообщил корреспондент Сибирь.Реалии с места событий. Митинг стал первым массовым согласованным мероприятием за три года – ранее все заявки отклонялись из-за ограничений, введённых в связи с пандемией.

Организатором митинга выступил независимый депутат госовета Антон Картавин. Первоначально он просил предоставить площадку в центре города, но ему отказали под предлогом того, что там запланировано другое мероприятие. Ранее Картавин обратился в прокуратуру, но там отказались проводить проверку законности повышения тарифов.

Участники акции говорили о том, что новые коммунальные тарифы делают людей беднее, зарплаты не растут, а пенсии повысили на 4%, в то время как тарифы в области повысились от 9 до 12 процентов. Независимый депутат горсовета Светлана Каверзина обратила внимание на то, что жители не знают, чем мотивировано решение, принятое губернатором, как эти тарифы рассчитывались и на что будут потрачены деньги. На митинге также выступил 98-летний ветеран Великой отечественной войны Владимир Степанов.

В конце митинга участники подписали письмо в адрес губернатора, в котором потребовали отменить повышение.