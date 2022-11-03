Родственники заключённых пытаются помешать их отправке в Украину

Родственники заключенных исправительной колонии №14 в Тогучине Новосибирской области в четверг приехали к руководству учреждения, чтобы предотвратить отправку осуждённых на фронт после вербовки в так называемую "ЧВК Вагнера". Об этом сообщает источник Сибирь.Реалии.

По информации родственников, в колонии завербовали около 200 заключённых. Известны несколько фамилий. Представители "ЧВК Вагнера" покинули колонию 1 ноября. Родственники считают, что заключённых уговаривают поехать на фронт, пользуясь тем, что люди в изоляции не получают всей информации о происходящем в Украине. "Заключённым говорят, мол, вы на шее у родных сидите, а так поработайте", - рассказал один из родственников.

От 100 до 200 заключённых колонии в Тогучине согласились поехать в Украину, рассказал Сибирь.Реалии бывший заключённый Юрий Лучников, который провел в заключении 20 лет и освободился из ИК-14. По его словам, осуждённым предлагали зарплату порядка 100 тысяч рублей.

К начальнику колонии смогла попасть инициативная группа от родных заключённых. Под обращением к руководству подписались 28 человек. В колонии, как сообщает ФСИН по региону, с 25 октября объявлен "карантин": нет связи с заключёнными, отменены свидания по распоряжению санитарного врача. Участники инициативной группы требуют разрешить свидания с заключёнными, согласившимися поехать на фронт, а также звонки родным. Кроме того, они просят организовать встречу с уполномоченным по правам человека, и наконец - прекратить подготовку заключённых для отправки в зону боевых действий.

Начальник колонии Михаил Плотников отказался комментировать информацию о вербовке заключённых и сказал, что ничего не знает о приезде представителей "ЧВК Вагнера" в колонию. Он пообещал рассмотреть обращение родственников осуждённых.

"Русь сидящая" ранее сообщила, что представители "Вагнера" посетили шесть колоний в Новосибирской области: ИК-2, ИК-8, ИК-12, ИК-13, ИК-14, ИК-18. По оценке правозащитников, в общей сложности могли завербовать до 800 человек.