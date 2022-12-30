В Новосибирской области благотворительная организация помощи инвалидам поучаствовала в сборе средств для закупки снаряжения для мобилизованных на войну с Украиной и добровольцев. Организация "Интеграция" собирала деньги вместе с "Агентством инвестиционного развития" региона. Об этом сообщил директор агентства Александр Зырянов.

Всего во время благотворительной акции под названием "Рябина" было собрано 7 миллионов рублей. По словам Зырянова, деньги направили на закупку квадрокоптеров, "антидронных ружей", жгутов и бинтов.

"Сейчас важно объединиться ради помощи и поддержки тех, кто отправился на передовую защищать нас и отстаивать наши общие интересы. Важно дать возможность каждому, объединившись с другими, сделать сообща дело, нужное людям и стране, дело, утверждающее гуманитарные ценности", - говорил тогда Зырянов.

В сообщении ТАСС о сборе указано название организации "Интеграция", но не сказано, чем она занимается. При этом на сайте "Интеграции" говорится, что она занимается сопровождением людей с глубоким нарушением зрения, интеграцией людей с инвалидностью в общество, повышением их уровня жизни, формированием системы профориентации для них, реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья и помощью семья с детьми-инвалидами.

"Агентство инвестиционного развития" - это акционерное общество, которое занимается продвижением проектов в регионе по заказу местных властей.