В Новосибирске школьников собирают на военный фильм и встречу с мэром

В Новосибирске старшеклассников собирают на просмотр фильма из советского сериала "Освобождение", перед сеансом которого выступит мэр города Анатолий Локоть. Школьникам угрожают за неявку на мероприятие, сообщила в твиттере активистка Елена Нестерова.

Она опубликовала переписку в чатах, из которой следует, что на сеанс пытаются привлечь учеников 8-11 классов. "Так и сообщите по приказу директора завтра 10 класс идет на просмотр кинофильма, за это прибавляются часы к внеурочной деятельности, без которой в 11 классе они не получат аттестат", – говорится в одном из сообщений.

Фильм "Огненная дуга" покажут 13 апреля в киноконцертном комплексе имени Маяковского, сообщили Сибирь.Реалии в учреждении. Вход на сеанс в 15 часов по местному времени свободный, а выступление мэра собеседница издания подтвердить не смогла.