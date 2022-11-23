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В Новосибирске сняли с репертуара спектакль "Принцесса и людоед"

"Принцесса и Людоед"

Новосибирский театр "Первый театр" объявил о снятии с репертуара детского спектакля "Принцесса и Людоед" режиссера Полины Кардымон из-за "неоднозначных мнений зрителей". Ранее режиссёр спектакля сообщала, что власти собирались проверить спектакль после анонимных доносов против авторов постановки, которых обвинили в так называемой пропаганде ЛГБТ из-за того, что главную героиню, Принцессу, играет мужчина.

"Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, ведь искусство призвано объединять людей, дарить приятные эмоции и говорить о важном. Поэтому командой театра принято решение временно приостановить показ спектакля, поскольку в сложившейся ситуации считаем его неуместным", — говорится в заявлении госорганизации.

Источник Сибирь.Реалии, близкий к "Первому театру", сообщил, что руководство театра не обсуждало решение с режиссёром спектакля, а его актёры узнали об отмене постановки только 23 ноября. Эту информацию подтвердил другой собеседник редакции на условиях анонимности: по его словам, коллектив театра воспринял новость о снятии "Принцессы и Людоеда" "спокойно".

Ранее замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов заявил, что спектакль "Принцесса и Людоед" оценит "экспертно-театральное сообщество" и "общественный совет". Источник Сибирь.Реалии ранее отмечал, что после начала общественного обсуждения минкульт в срочном порядке запрашивал у театра описание постановки, поскольку "не был в курсе" его концепции.

20 ноября театр отменил очередной показ спектакля, сославшись на "технические неполадки"

"Спектакль родился из идеи рассказать детям о поэзии "лианозовцев" Генриха Сапгира и Игоря Холина в тексте пьесы, которая была специально создана для спектакля. Весь спектакль построен на игре и "двойничестве", приглашая ребенка и семейного зрителя в пространство творчества и фантазии", — объяснила "Дождю" концепцию постановки экс-директор "Первого театра" Юлия Чурилова.

  • 27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". В текущей редакции инициатива подразумевает запрет в России любой информации, которую власти могут счесть пропагандой ЛГБТ, педофилии и информации, "которая может вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол".
  • В частности, будет запрещена выдача прокатного удостоверения на фильмы с материалами, "пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтений".
  • Также по закону будут запрещены реклама и публикации в СМИ с демонстрацией "пропаганды ЛГБТ". Иностранцев, которые будут обвинены в "пропаганде ЛГБТ", предлагается выдворять из России.

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