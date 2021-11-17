В Новосибирске сторонника "колумбайна" осудили на 1,5 года колонии

Суд в Новосибирске в среду приговорил 18-летнего последователя "колумбайна" к 1 году и 6 месяцам колонии. Его признали виновным в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Новосибирской области.

По версии следствия, в мае этого года 18-летний местный житель вместе со своим товарищем, взяв макет огнестрельного оружия, напал на нескольких школьников. В ФСБ утверждают, что осужденный учился в старших классах школы и вёл дневники, где писал о замыслах убить детей и учителей. Также подросток якобы делал заметки и рисовал схемы изготовления оружия в домашних условиях. По данным ФСБ, он состоял в так называемых колумбайн-сообществах.

Психолого-лингвистическая экспертиза Новосибирского государственного педуниверситета показала, что осужденный был способен совершить террористический акт. Второй участник нападения получил год условно, ему 17 лет.

В августе прошлого года девять красноярских подростков поместили в психдиспансер из-за подписки на группы, посвященные "колумбайну".

17 октября 2018 года в Керчи в аннексированном Крыму 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, включая нападавшего. Это крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы.

В мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил взрыв и открыл стрельбу в гимназии № 175 в Казани, убив девять человек, еще 24 пострадали.

20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл огонь в кампусе Пермского государственного научного исследовательского университета. В результате погибли шесть человек.

"Колумбайнерами" называют людей, которые интересуются нападением в американской школе "Колумбайн". Оно произошло в 1999 году, тогда двое учащихся старших классов убили 13 человек.