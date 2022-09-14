В Новосибирске театр отменил премьеру антивоенного спектакля

Новосибирский театр "Красный факел" отменил премьеру спектакля по антивоенной пьесе Карела Чапека "Белая болезнь" из-за ее неуместности "в конкретный период". Об этом сообщается на сайте театра.
Отмечается, что замысел постановки возник в 2020 году, премьера, назначенная на 24 и 25 сентября, переносится, а спектакль на данном этапе "замораживается".
"Иногда в театре так случается – какой-то материал вдруг становится не совсем уместен в конкретный период, и это невозможно не учитывать. Поэтому мы приняли совместное решение отложить на время премьеру. Но мы верим, что спектакль вс`-таки случится позже, в более благоприятное для него и для нас время", – комментирует ситуацию режиссер Глеб Черепанов.
- В 1936 году Карел Чапек написал пьесу "Белая болезнь". По сюжету в мире бушует эпидемия ранее неизвестной смертельной болезни, называемой "белой болезнью", которая поражает людей старше 45 лет. Повсюду царит паника. При этом правительство некоей европейской страны во главе с маршалом-диктатором занято подготовкой к завоевательной войне.
- Герой пьесы – доктор Гален изобретает лекарство от этой болезни, но лечит только бедных, а остальных людей обещает вылечить, когда правительство прекратит подготовку к войне. Правительство начинает войну, вторгаясь в соседнюю маленькую страну. В разгар войны "белой болезнью" заболевает сам маршал-диктатор, он вызывает Галена и требует вылечить себя. Гален требует от него остановить войну. Диктатор в итоге соглашается, доктор везет ему лекарство, но по дороге погибает от рук толпы, настроенной на войну до победного конца.
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