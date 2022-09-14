В Новосибирске театр отменил премьеру антивоенного спектакля

Новосибирский театр "Красный факел" отменил премьеру спектакля по антивоенной пьесе Карела Чапека "Белая болезнь" из-за ее неуместности "в конкретный период". Об этом сообщается на сайте театра.

Отмечается, что замысел постановки возник в 2020 году, премьера, назначенная на 24 и 25 сентября, переносится, а спектакль на данном этапе "замораживается".

"Иногда в театре так случается – какой-то материал вдруг становится не совсем уместен в конкретный период, и это невозможно не учитывать. Поэтому мы приняли совместное решение отложить на время премьеру. Но мы верим, что спектакль вс`-таки случится позже, в более благоприятное для него и для нас время", – комментирует ситуацию режиссер Глеб Черепанов.