В Новосибирске умер выступавший против войны в Украине ветеран

В Новосибирске в возрасте 98 лет умер ветеран Второй мировой войны Владимир Степанов, выступавший против российского вторжения в Украину. Об этом сообщили местные активисты в телеграм-канале "Гражданские активисты Сибири".

Степанов более 10 лет постоянно участвовал в протестах и, пока позволяло здоровье, практически каждую субботу приходил на площадь Ленина в Новосибирске, где проходят традиционные пикеты.

Первый раз полиция задержала его в 2010 году, а последний – в июне 2022-ого – за требование расследовать хищение муниципальных квартир чиновниками мэрии. После того как Степанов дважды выступил в интернете против войны в Украине, полицейские пригрозили: "Будете продолжать – и возраст не поможет".