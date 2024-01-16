В Новосибирске умер выступавший против войны в Украине ветеран

В Новосибирске в возрасте 98 лет умер ветеран Второй мировой войны Владимир Степанов, выступавший против российского вторжения в Украину. Об этом сообщили местные активисты в телеграм-канале "Гражданские активисты Сибири".
Степанов более 10 лет постоянно участвовал в протестах и, пока позволяло здоровье, практически каждую субботу приходил на площадь Ленина в Новосибирске, где проходят традиционные пикеты.
Первый раз полиция задержала его в 2010 году, а последний – в июне 2022-ого – за требование расследовать хищение муниципальных квартир чиновниками мэрии. После того как Степанов дважды выступил в интернете против войны в Украине, полицейские пригрозили: "Будете продолжать – и возраст не поможет".
- Владимир Степанов родился в Забайкальском крае в 1925 году. В 17 лет он ушел добровольцем на войну. Он был участником Курильской десантной операции, в ходе которой почти девять тысяч советских солдат разбили японские войска и захватили Курильские острова. Служба Степанова продолжалась и после войны, демобилизовать его обещали в 1948-м, но отпустили из армии только в 1950-м.
- С 1950 по 2000 год Степанов работал геологом. С геологическими партиями он прошел Приморье, Забайкалье, Бурятию и Камчатку, искал нефть, золото, самоцветы.
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