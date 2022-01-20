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В Новосибирске установили памятник участнику расстрелов 1937 года

Генеральный прокурор СССР Роман Руденко, 1970 год 

В Новосибирске установили памятник Роману Руденко, который занимал должность генерального прокурора СССР с 1953 года по 1981 год и являлся главным государственным обвинителем от Советского Союза на Нюрнбергском процессе в 1945-1946 годах.

При этом известно, что Руденко был активным участником сталинских репрессий. В 1937-1938 годах, когда он занимал должность прокурора Донецкой области, он входил в состав так называемой особой судебной тройки и подписывал приговоры о массовых расстрелах. В частности, имя Руденко есть в приказе НКВД от 30 июля 1937 года, согласно которому необходимо было расстрелять 82 тысячи 700 человек из числа "бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов", а ещё 193 тысячи 400 человек отправить в лагеря.

Кроме того, в 1970-е годы Руденко активно участвовал в преследовании советских диссидентов.

Отдельно отмечается, что на открытии памятника генпрокурору СССР присутствовали заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Они возложили к бюсту Руденко цветы.

В пресс-службе управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу заявили, что "открытие памятника имеет огромное значение для всего Новосибирска" и что "архитектурно-художественная композиция позволит увековечить память о выдающемся работнике прокуратуры, внесшим весомый вклад в сохранение законности и правопорядка в государстве".

Против установки памятника выступал художественный совет Новосибирска.

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