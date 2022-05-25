В Новосибирске во время мусорного коллапса участились нападения крыс

В Новосибирске уличные крысы нападают на людей. Как минимум пять человек обратились за последнее время в медучреждения с жалобами на укусы, сообщил "НГС" со ссылкой на данные мэрии и Роспотребнадзора. Нападения происходят на фоне кризиса с вывозом мусора в городе - пишет Сибирь.Реалии.
По сведениям администрации города, с 1 февраля по 30 апреля в общественную приёмную поступило 16 обращений с жалобами на мышей и крыс. Специалисты Роспотребнадзора за аналогичный период получили 21 обращение.
"В Новосибирске зарегистрировано 5 случаев обращения граждан за медицинской помощью в связи с укусом крысой", — говорится в ответе ведомства на запрос "НГС".
- Новые случаи нападения крыс в Новосибирске совпали по времени с началом мусорного коллапса в городе из-за забастовки водителей мусоровозов с 19 апреля. Сотрудники компании "ЭкоТранс-Н" протестуют против некачественной техники и низких зарплат.
- Мэрия Новосибирска 23 апреля ввела режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора.
- Депутаты новосибирского заксобрания попросили губернатора Андрея Травникова расторгнуть контракт с региональным оператором "Экологией-Новосибирск". Глава региона предложил "принимать решения" после "стабилизации ситуации".
- Один из владельцев фирмы "ЭкоТранс-Н" — группа компаний "ВИС". Ей же подконтрольна и "Экология-Новосибирск", следует из базы "Контур Фокус". Издание Тайга. инфо утверждало, что основатели корпорации "ВИС" связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, и руководством "Единой России".
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