В Новосибирске во время мусорного коллапса участились нападения крыс

В Новосибирске уличные крысы нападают на людей. Как минимум пять человек обратились за последнее время в медучреждения с жалобами на укусы, сообщил "НГС" со ссылкой на данные мэрии и Роспотребнадзора. Нападения происходят на фоне кризиса с вывозом мусора в городе - пишет Сибирь.Реалии.

По сведениям администрации города, с 1 февраля по 30 апреля в общественную приёмную поступило 16 обращений с жалобами на мышей и крыс. Специалисты Роспотребнадзора за аналогичный период получили 21 обращение.

"В Новосибирске зарегистрировано 5 случаев обращения граждан за медицинской помощью в связи с укусом крысой", — говорится в ответе ведомства на запрос "НГС".