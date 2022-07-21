В Новосибирске за антивоенные посты задержали депутата Хельгу Пирогову 

В Новосибирске полиция задержала депутата городского совета Хельгу Пирогову, сообщают Сибирь.Реалии.

Пирогову схватили при выходе с благотоврительного аукциона, на котором собирали деньги для выплат штрафов осуждённым за протестные акции. По словам задержанной, на неё составили административный протокол о дискредитации действий российской армии.

Ранее стало известно, что на Пирогову написали заявления бывший спикер Новосибирского парламента Андрей Панфёров, несколько депутатов заксобрания Новосибирской области из ЛДПР, а также несколько депутатов горсовета. Поводом для этого стали жёсткие антивоенные посты Пироговой в соцсетях - в частности, о тратах из бюджета на похороны погибших российских солдат.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично организовал проверку одного из постов Пироговой.