В Новосибирске за антивоенные посты задержали депутата Хельгу Пирогову 

В Новосибирске полиция задержала депутата городского совета Хельгу Пирогову, сообщают Сибирь.Реалии.
Пирогову схватили при выходе с благотоврительного аукциона, на котором собирали деньги для выплат штрафов осуждённым за протестные акции. По словам задержанной, на неё составили административный протокол о дискредитации действий российской армии.
Ранее стало известно, что на Пирогову написали заявления бывший спикер Новосибирского парламента Андрей Панфёров, несколько депутатов заксобрания Новосибирской области из ЛДПР, а также несколько депутатов горсовета. Поводом для этого стали жёсткие антивоенные посты Пироговой в соцсетях - в частности, о тратах из бюджета на похороны погибших российских солдат.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично организовал проверку одного из постов Пироговой.
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