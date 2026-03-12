В Новосибирске задержали журналиста Ивана Фролова

Утром 12 марта в Новосибирске задержали журналиста, автора ютуб-канала "Народное телевидение Сибири" Ивана Фролова, освещавшего изъятие скота у местных фермеров. Об этом сообщил "Сибирский экспресс".

Его доставили в отдел полиции. Сам Фролов рассказал, что его задержали в рамках проверки по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Журналист сообщил, что пока ему непонятно, какой у него статус, но ему сообщили, что он является свидетелем. "Но почему свидетеля доставляют, именно доставляют, а не вызывают по повестке для дачи объяснений – мне тоже это непонятно", – сказал он.

По его словам, в материалах дела были скриншоты из его сюжета об изъятии скота в селе Гнедухино Баганского района. По данным издания, его закрыли на карантин по постановлению губернатора Андрея Травникова, а начальник управления ветеринарии Юлия Максимейко отказывалась говорить, о каком заболевании животных шла речь.

"Эта ситуация происходит и в других районах под предлогом особо опасного заболевания. Что за заболевание не говорят. И вот, видимо, сейчас добрались до журналистов, потому что все активно об этом говорят", – отметил Фролов.