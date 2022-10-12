В Новосибирской области арестовали "мобилизованного" депутата

В Новосибирской области Колыванский районный суд арестовал на пять суток по административной статье о неповиновении полиции бывшего депутата районного совета Алексея Астафьева. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на сотрудницу суда.
Накануне сообщалось, что 50-летнего бывшего депутата от КПРФ увели с сессии Совета депутатов люди в штатском. Они утверждали, что делают это по повестке о мобилизации. После этого Астафьев перестал выходить на связь. Его коллега уточнил, что Астафьева забирали сотрудники полиции. Об этом же позже сообщили на сайте обкома КПРФ.
- Астафьев – известный в Колывани независимый депутат, является председателем местного райкома КПРФ. В 2021 году перед выборами в Госдуму России неизвестные подожгли его дом.
- В 2020 году в пандемию коронавируса Астафьев записывал на видео и публиковал обращения местных врачей и младшего персонала по поводу нехватки лекарств и ИВЛ, а также их жалобы на то, что они вынуждены за свой счет покупать бензин и запчасти для машин скорой помощи.
- В августе 2022 года на сессии райсовета большинство депутатов (из партии "Единая Россия") проголосовали за лишение Астафьева полномочий под предлогом якобы сокрытия доходов. "На своем канале в Youtube я выкладываю трансляции с сессий, комментирую их безумства. Они не знали, за что меня схватить, придумали вариант с лишением депутатских полномочий, который, впрочем, не лишает права меня вести съемку с сессий", – объяснил Астафьев и продолжил приходить на заседания совета.
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