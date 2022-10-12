В Новосибирской области арестовали "мобилизованного" депутата

В Новосибирской области Колыванский районный суд арестовал на пять суток по административной статье о неповиновении полиции бывшего депутата районного совета Алексея Астафьева. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на сотрудницу суда.

Накануне сообщалось, что 50-летнего бывшего депутата от КПРФ увели с сессии Совета депутатов люди в штатском. Они утверждали, что делают это по повестке о мобилизации. После этого Астафьев перестал выходить на связь. Его коллега уточнил, что Астафьева забирали сотрудники полиции. Об этом же позже сообщили на сайте обкома КПРФ.