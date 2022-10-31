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В Новосибирской области депутат-единорос сбил ребенка и уехал

Депутат от "Единой России" совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов сбил ребенка и уехал с места ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.

Уточняется, что возбуждено два административных дела. Также сообщается, что Следственным комитетом в отношения Мамонтова возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. Инцидент произошел 30 октября в Татарске. Судя по видео, опубликованному СМИ, депутат сбил мальчика и буквально переехал его. После ДТП Мамонтов подошел к пострадавшему, пожал плечами, а затем сел обратно в машину и уехал. Мальчика доставили в больницу, где ему наложили швы и сделали рентген. Сообщается, что ребёнок находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

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Мама пострадавшего рассказала Mash, что перед ДТП мальчик гулял во дворе, разыскивая их кошку. Он сам вернулся домой и рассказал матери, что ударился о белую машину. В региональном отделении "Единой России" заявили, что исключат 67-летнего Мамонтова "с позором", а семье пострадавшего окажут необходимую помощь.

Сергей Мамонтов возглавляет Татарское отделение компании "Новосибирскавтодор". После инцидента он пришел в полицию сам. В компании также заявили, что окажут помощь пострадавшему мальчику.

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