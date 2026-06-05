В Новосибирской области сняли карантин по пастереллезу из-за которого весной в регионе произошло массовое уничтожение крупного рогатого скота у местных фермеров. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.

По его словам, новых вспышек болезни на территории области не фиксировалось более трех месяцев. Травников добавил, что с этого момента необходимо выждать еще 90 дней, чтобы убедиться в отсутствии новых признаков заболевания. Ориентировочно в августе фермеры смогут начать восстановление поголовья скота.

В марте 2026 власти Новосибирской области объявили карантин в нескольких районах из-за обнаружения эпизоотических очагов пастереллеза и бешенства. Местные жители утверждали, что у их скота нет никаких признаков заболевания.

Фермеры начали протесты, так как их не устраивало, что власти убивают скот без необходимых документов и анализов. В селах Козиха и Новопичугово местные жители перекрыли дороги, однако власти подавили акции, а несколько фермеров получили административные штрафы.

Во время массового уничтожения скота власти использовали парализующие препараты, которые не отключали сознание животных, писали "Такие дела".

В апреле министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов был отправлен в отставку.

Вспышки пастереллеза в 2026 году охватили как минимум 15 регионов России. Некоторые эксперты предполагали, что на самом деле ветеринарные службы боролись с ящуром. По мнению специалистов, власти не хотели признавать это официально, поскольку это грозило стране международным карантином и полным запретом на вывоз из России сельскохозяйственной продукции.

Ущерб от уничтожения скота оценили в полтора миллиарда рублей, писали "Известия".