В Новосибирской области задержан местный депутат от "Единой России"

В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали бывшего члена Совета Федерации, депутата регионального заксобрания от "Единой России" Владимира Лаптева. Об этом сообщает "Тайга-инфо" со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.
Один из собеседников издания заявил, что у Лаптева проходят обыски в рамках уголовного дела о получении взятки.
В нынешнем созыве Новосибирского заксобрания это пятый депутат от "Единой России", попавший под уголовное преследование.
Владимир Лаптев избирался в заксобрание области с 2005 года. В 2015 году он стал членом Совета Федерации. В 2020-м Лаптев снова избрался в региональный парламент и возглавил комиссию по экологии.
- В середине сентября гендиректора строительной компании "Энергомонтаж" и депутата новосибирского заксобрания Ивана Сидоренко обвинили в особо крупном мошенничестве.
- В ноябре 2021 года был задержан депутат заксобрания Новосибирской области от "Единой России" Глеб Поповцев. Уголовное дело в отношении депутата возбуждено по статье "мошенничество".
- Летом 2021 года депутат Александр Морозов оказался под следствием по делу о махинации с областной субсидией. В июле Морозов сложил полномочия депутата.
- В январе 2021 года уголовное дело завели против депутата от "Единой России" Валентина Сичкарёва. Следователи считают его одним из участников махинации с грантом, выделенным региональным бюджетом на поддержку сельхозпроизводителей.
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