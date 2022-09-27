В Новосибирской области задержан местный депутат от "Единой России"

В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали бывшего члена Совета Федерации, депутата регионального заксобрания от "Единой России" Владимира Лаптева. Об этом сообщает "Тайга-инфо" со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Один из собеседников издания заявил, что у Лаптева проходят обыски в рамках уголовного дела о получении взятки.

В нынешнем созыве Новосибирского заксобрания это пятый депутат от "Единой России", попавший под уголовное преследование.

Владимир Лаптев избирался в заксобрание области с 2005 года. В 2015 году он стал членом Совета Федерации. В 2020-м Лаптев снова избрался в региональный парламент и возглавил комиссию по экологии.