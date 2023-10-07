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В Новой Каховке после взрыва погиб глава отделения "Единой России"

В городе Новая Каховка в оккупированной российскими войсками части Херсонской области в результате взрыва автомобиля погиб секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Владимир Малов. Об этом сообщают российские государственные СМИ.

Утверждалось, что после взрыва Малов в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где впоследствии умер.

Подробностей о самом взрыве нет, ответственность за него никто не взял.

На оккупированных территориях Украины чиновники созданных Россией администраций или пророссийские деятели нередко гибнут или получают ранения в результате взрывов или нападений. Украинские военные не подтверждают и не опровергают свою причастность к этим нападениям.

В регионах, об аннексии которых объявила Россия, были созданы ячейки крупнейших российских партий, в том числе и "Единой России". Она была объявлена победителем голосования, проводившегося в том числе в Херсонской области в начале сентября.

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