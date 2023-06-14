В новой концепции безопасности ФРГ Россия названа "главной угрозой"

Правительство ФРГ приняло концепцию национальной стратегии безопасности. Сегодня ее представили канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр финансов Кристиан Линднер, министр обороны Борис Писториус и министр внутренних дел Ненси Фэзер.

Стратегическая концепция предполагает взаимодействие всех участников, средств и инструментов для защиты безопасности Германии от внешних угроз. Правительство ФРГ разъясняет в принятом документе расширенное понятие безопасности. В нее входят не только защита страны от внешних врагов, но и защита гражданского населения, политика развития, безопасность технической инфраструктуры, кибербезопасность, космическая защита, а также сырьевая, энергетическая и продовольственная безопасность.

Олаф Шольц отметил, что подобная стратегия разработана впервые в истории современной Германии и нацелена на обеспечение безопасности граждан страны при меняющихся внешних обстоятельствах. Шольц указал на полномасштабную войну России против Украины и диверсии на газопроводах "Северный поток".

Как говорится в концепции, "сегодняшняя Россия остается в обозримом времени самой большой угрозой миру и безопасности в евроатлантическом пространстве".

В концепции выделены три главных направления: обороноспособность, жизнеспособность и устойчивость. "Высшей задачей германской политики безопасности является гарантия того, что мы в нашей стране в сердце Европы сможем и в будущем жить в мире, свободе и безопасности" – говорится в 76-страничном документе. Германия однозначно заявляет о своей солидарности с НАТО, Евросоюзом и готовности усиливать обороноспособность бундесвера. Кроме того, свободно-демократические принципы должны защищаться от незаконного влияния извне, сырьевой и энергетической зависимости путём диверсификации отношений с поставщиками.

В области обороноспособности концепция предусматривает предотвращение шпионажа и диверсий, гармонизацию европейского оборонного контроля и расширение возможностей отражения кибератак, а также способности обороны в космическом пространстве. Кроме того, к этой сфере относится усиление бундесвера, гражданской обороны и защиты от катастроф.

Уже в будущем году Германия должна выполнить обещания по выделению двух процентов ВВП на оборону, что требуется от каждого государства-члена НАТО. Для достижения этой цели бундесверу уже было предоставлено 100 млрд евро из особого имущественного фонда.

В пункте "жизнеспособность" речь идет о "защите свободно-демократических принципов Германии от влияния извне". В области устойчивости предусматривается защита от климатических изменений, поддержание биологического разнообразия, экологических систем и усиление продовольственной безопасности, а также предотвращение пандемий.

В документе правительство ФРГ называет Китай «партнером, экономическим соперником и системным противником». При этом отмечается, что без Китая "невозможно решить самые насущные глобальные проблемы".

Первоначально концепция, разработанная еще до полномасштабной войны в Украине тремя партиями – партнёрами по правительственной коалиции, должна была быть представлена на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Однако из-за отсутствия согласия между социал-демократическим канцлером Олафом Шольцем и "зелёным" министром иностранных дел Анналеной Бербок понадобились дополнительные консультации.