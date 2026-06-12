В Новой Москве совершено покушение на бывшего министра госбезопасности "ДНР" Андрея Пинчука. По данным ТАСС, взрыв произошел в его доме в поселке Щапово после того, как курьер принес ему посылку.

В правоохранительных органах заявили, что угрозы его жизни нет. Пинчук рассказал изданию Regnum, что ему удалось выжить, так как успел спрятаться за бронированную дверь. По данным телеграм-канала "База", Пинчук получил легкую контузию. В доме выбило окна и двери.

Андрей Пинчук занимал пост министра государственной безопасности "ДНР" с июля 2014 года по март 2015 года.