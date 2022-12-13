В Новой Зеландии запретили продажу табака родившимся после 2009 года

Новая Зеландия первая в мире приняла закон, который запрещает курение табака для будущих поколений. В стране не будут продавать сигареты тем, кто родился после 1 января 2009 года. Об этом сообщает The Guardian.

Нарушение запрета будет наказываться штрафами до 150 тысяч новозеландских долларов (около 96 тысяч долларов США).

Табачные изделия будут продаваться только в специализированных табачных магазинах. Количество магазинов, которым будет разрешено продавать сигареты, сократится с 6 тысяч до 600. Кроме того, закон предусматривает ограничение на долю никотина в табачной продукции.

"Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь, а система здравоохранения получит на 5 млрд долларов больше денег за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака, сердечные приступы, инсульты, ампутации", – заявила заместитель министра здравоохранения, доктор Айеша Веррол.

Закон вступит в силу с 2023 года. Новая Зеландия стремится сделать страну "свободной от курения" к 2025 году.