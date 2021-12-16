Документы об убийстве Кеннеди: новые подробности контактов Освальда с СССР

Национальное управление архивов и документации США в среду опубликовало новую порцию материалов о расследовании убийства президента страны Джона Кеннеди в 1963 году. Речь идёт о примерно полутора тысячах документов.

Как пишет "Голос Америки", пока ничто не указывает на то, что они содержат новую информацию, которая может радикально изменить представление о событиях вокруг убийства Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года.

Опубликованные документы включают депеши и служебные записки ЦРУ, а также следственные отчеты, подготовленные ЦРУ, ФБР, Государственным департаментом и Пентагоном. Документы, помимо прочего, частично объясняют визиты застрелившего Кеннеди Ли Харви Освальда в посольства СССР и Кубы в Мексике незадолго до убийства.

В одной депеше описывается, как Освальд звонил в советское посольство, находясь в Мехико, чтобы попросить визу для посещения Советского Союза, где он ранее жил несколько лет. Он также посетил кубинское посольство, явно интересуясь туристической визой, которая позволила бы ему посетить Кубу и там ожидать советскую визу. В США он вернулся 3 октября 1963 года.

В другой записке, составленной на следующий день после убийства Кеннеди, говорится, что, согласно перехваченному телефонному разговору в Мехико, Освальд общался с установленным сотрудником КГБ, находясь в советском посольстве в Мексике. Также из документов следует, что после убийства Кеннеди мексиканские власти арестовали мексиканскую сотрудницу кубинского посольства, с которой общался Освальд, и она сообщила, что он "заявил о себе как о коммунисте и поклоннике Кастро".

Один из документов ЦРУ также содержит сведения о заговорах правительства США с целью убийства кубинского лидера Фиделя Кастро.