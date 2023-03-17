В областях Украины силы ПВО отражают массированную атаку дронов

Во многих областях в центре и на востоке Украины вечером в пятницу объявили воздушную тревогу в связи с атакой дронов, сообщили украинские агентства.

В Киевской областной военной администрации призвала жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и родных!" - отметили в Киевской областной военной администрации.

Мэр города Ровно предупредил горожан о возможной атаке "Шахедов". Глава Житомирской областной военной администрации сообщил о готовности сил ПВО отразить налёты. Сообщения о взрывах поступили из Новомосковска Днепропетровской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал население не игнорировать сигнал тревоги: "Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте".

Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Днепропетровской, Черниговской и Киевской областях.

"Украинская правда" сообщает, что российские войска 17 марта направили ударные беспилотники на объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области, в Днепровском районе уничтожено три дрона, но два беспилотных аппарата попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения. Работают все службы. Последствия атаки уточняются.