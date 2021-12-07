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В оборонный бюджет США не включены санкционные меры в отношении "СП-2"

Компрессорная станция "Славянская" на газопроводе "Северный поток - 2"

Американские законодатели включили меры по противодействию России в законопроект об оборонном бюджете на 2022 год. Текст проекта был опубликован после завершения видеоконференции президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Законопроект включает в себя положение о выделении Украине 300 миллионов долларов на оборонные нужды, сообщили агентство Reuters и "Голос Америки".

Военные расходы США в следующем году составят 770 млрд долларов. В бюджет заложено повышение зарплаты военнослужащих на 2,7%, реформирование системы военного правосудия для борьбы с преступлениями на сексуальной почве, а также несколько инициатив по устранению геополитических угроз.

В окончательный текст законопроекта не было включено положение о санкциях США в отношении трубопровода "Северный поток - 2". Республиканцы настаивали на включении этой меры, поскольку, как они считают, трубопровод нанесет вред европейским союзникам.

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