В Одессе после удара РФ без света остались более 30 тысяч семей

Российские войска в ночь на 19 января ударили по Украине 145 беспилотниками, из них 126 были сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что попадания беспилотников зафиксированы в 12 местах, и ещё в пяти местах упали обломки БПЛА.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате атаки повреждены жилищная, энергетическая и газовая инфраструктура, один человек пострадал. В Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом.

Позднее энергетическая компания ДТЭК сообщила, что российские военные повредили их энергетический объект в Одессе, без электроснабжения остаются 30,8 тысяч семей. "Разрушения значительные, ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", – говорится в сообщении.

Утром в понедельник ракетному удару подвергся Харьков. По сообщению местных властей, российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры четырьмя ракетами и нанесли значительные повреждения. О пострадавших не сообщалось.

Утро 19 января из-за сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины ввели экстренные отключения света. Это в частности касается Днепропетровской области. Вследствие российских ударов по объектам энергетики, интенсивность которых возросла, люди могут оставаться без света больше половины суток. Об этом сообщил генеральный директор дистрибуторской компании Yasno Сергей Коваленко.



