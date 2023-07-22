В Одессе слышны взрывы. Снаряд попал в Преображенский собор

В ночь на воскресенье российская армия атаковала Одессу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Издание "Думская" пишет о попадании снаряда в Преображенский собор в центре города. Там начался пожар.

Сообщения о первых взрывах поступили около часу ночи. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях и не публиковать фотографии в соцсетях.

Позднее стали поступать сообщения о взрывах и пожарах в разных частях города.

Россия обстрел пока не комментировала.

Преображенский собор в Одессе – крупнейший православный храм. Он был заложен в 1794 году, сразу после основания города. В 1936 году был взорван большевиками. Восстанавливался с 1999 года на пожертвования. В 2010 году передан Одесской епархии. Тогда его осветил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В соборе находится могила князя Михаил Воронцова, новороссийского и бессарабского генерал-губернатора.

Атаки на Одессу и окрестности усилились после 17 июля, когда Россия объявила о выходе из так называемой зерновой сделки, обеспечивавшей безопасный коридор для экспорта украинского зерна и других сельхозпродуктов из черноморских портов. Только в порту Черноморска, по сообщению украинских СМИ, было уничтожено около 60 тысяч тонн зерна, готового к отправке.

Кремль утверждает, что атакует Одесскую область из-за атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля.

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