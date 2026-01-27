В Одессе в результате массированного удара ранены 23 человека

Российские войска в ночь на 27 января нанесли массированный удар по Одессе, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате атаки повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Пострадали 23 человека, из них 14 получили помощь на месте.

В Хаджибейском районе разрушена часть жилого дома. Под завалами могут быть люди, написал Лысак. К поискам привлечена кинологическая служба.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что вечером 26 января из-за российской атаки около 80% города Харькова и области оказались без электроэнергии. Он отметил, что повреждения "достаточно серьёзные".

"Это была комбинированная атака – ракетные удары и БПЛА. Два человека получили ранения", – добавил Синегубов.

В Индустриальном районе Харькова повреждены две школы.

В ночь на 27 января российские войска атаковали Украину 165 беспилотниками, из них были сбиты 135, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.