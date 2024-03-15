В Одессе - более 10 погибших после ракетных ударов

В Одессе в результате ракетных ударов в пятницу погибли, по последним данным, 14 человек, среди них фельдшер и сотрудник Государственного управления по чрезвычайным ситуациям Украины. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер. Сообщается о 46 раненых, среди которых также спасатели.
Ранее сообщалось о восьми погибших.
В Одессе 16 марта будет объявлен траур - уже во второй раз за последний месяц.
Утверждается, что российские военные нанесли повторный удар по тому же месту через некоторое время после первого удара утром в пятницу, когда на место приехали сотрудники оперативных служб и спасатели.
По какому именно объекту наносились удары, не сообщается. Украинские власти сообщают о пострадавших жилых домах и промышленных предприятиях. Российские провоенные блогеры утверждают, что речь шла о расположении украинских военных. Комментариев российского Минобороны пока не было.
Предположительно удары были нанесены баллистическими ракетами.
- В подконтрольном России Донецке, по утверждениям назначенного Россией главы местной администрации Дениса Пушилина и провоенных блогеров, в результате обстрела в пятницу погибли трое детей. Утверждается, что снаряд попал в частный жилой дом. О подробностях не сообщается.
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