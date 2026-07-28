В Одессе взорвана машина военного, дело расследуют как теракт

В Одессе при взрыве автомобиля пострадал 49-летний мужчина. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Инцидент произошёл утром 28 июля во дворе одного из многоэтажных домов на улице Семена Палия. По предварительным данным, взрыв произошёл после того, как водитель завёл внедорожник и начал движение.



Пострадавшего осмотрели медики. В полиции не уточнили его личность и состояние здоровья. "РБК-Украина" со ссылкой на источники пишет, что автомобиль принадлежит военному. О том же пишет "Украинская правда".

В управлении Службы безопасности Украины в Одесской области заявили, что квалифицировали взрыв автомобиля как теракт.

Российский телеграм-канал "Военный обозреватель" утверждает, что взрывное устройство сработало под автомобилем офицера ВМС Украины. Канал без ссылок на источники утверждает, что целью был старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС Украины Вячеслав Сазонов.

Официально информация украинских СМИ и "Военного обозревателя" не подтверждена.