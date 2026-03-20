В Одесской области после атаки РФ повреждены сухогрузы с зерном

Российские войска в ночь на 20 марта ударили беспилотниками по порту в Одесской области, повреждены два гражданских судна, которые ходят под флагами Палау и Барбадоса. Об этом сообщил вице-премьер, министр по восстановлению Украины и развития общин и территорий Алексей Кулеба. Пострадали два человека.

По его словам, к моменту удара оба судна находились у причалов и были загружены зерном. Несмотря на атаку, они остаются на плаву, добавил он.

Помимо судов, были повреждены административные здания; возник пожар, который оперативно локализовали спасатели. "Это очередное военное преступление России против мировой продовольственной безопасности!" – заявил Кулеба.

По данным российских провоенных каналов, удар был нанесён по порту Черноморск.

Три человека погибли, четверо были ранены в результате российских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы за последние сутки. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Фёдоров.

ВСУ сообщили, что российские войска в ночь на 20 марта атаковали Украину 156 ударными беспилотниками, попадания зафиксированы в 13 местах. Российские военные это не комментировали, независимой информации нет.