В Одесской области в результате атаки дронов погиб водитель грузовика

Российские военные в ночь на 7 декабря атаковали Украину 18 беспилотниками "Шахед" (в российской терминологии "Герань"), запущенными с территории аннексированного Крыма. 15 из них удалось сбить, утверждает командование Воздушных сил ВСУ. Основными направлениями атаки, говорится в сообщении, были Одесская и Хмельницкая области.

В результате атаки беспилотников по припортовой инфраструктуре в Одесской области погиб один человек – водитель грузового автомобиля. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. Возникший пожар уже потушили.

Власти Хмельницкой области о последствиях атаки пока не сообщали.

Российские военные атаку дронов не комментировали.

С лета после выхода России из зерновой сделки российские войска регулярно наносят удары по Одесской области с применением разных видов вооружений. Чаще всего атакам подвергаются объекты припортовой инфраструктуры.