В одном из храмов Санкт-Петербурга неизвестный открыл стрельбу

В Петербурге в здании Благовещенской церкви на Пискаревском проспекте неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия. "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщает, что в результате стрельбы погиб один человек. Вероятнее всего, речь идет о самом стрелявшем.

В телеграм-канале Росгвардии Петербурга говорится, что стрелявший - мужчина 1991 года рождения. 78.ru называет стрелявшего постоянным прихожанином храма. По данным издания, он доставлен в больницу с ранением. "Фонтанка" сообщает, что это была попытка самоубийства.



По информации "Известий", в храме, помимо стрелявшего, находилось двое прихожан. Они не пострадали.