В Ивановской области в колонии погибли две заключённые женщины

В исправительной колонии №3 Ивановской области погибли заключённые, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное следственное управление.

Погибшие – две женщины, которые работали на очистке канализации на территории учреждения. По официальным данным, их смерть наступила в результате отравления неустановленным веществом.

Ещё одна заключённая, пытавшаяся помочь, а также старший инструктор-кинолог отдела охраны колонии были госпитализированы с симптомами отравления.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Представители ФСИН считают, что смертельное отравление – результат ненадлежащего выполнения своих обязанностей сотрудниками колонии, в которой нет ни контроля за условиями работы заключённых, ни средств охраны труда.