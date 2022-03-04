В офисах "Мемориала" начались обыски

В двух офисах "Мемориала"* проходят обыски, сообщается в телеграм-канале организации.

Одновременно обыск проходит в офисе "Гражданского содействия" - организация оказывает юридическую помощь беженцам и мигрантам в России, пишет "ОВД-Инфо"**.

Какое ведомство проводит обыски и в связи с чем - пока не известно.

Суды ранее приняли решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала". Решения были обжалованы.

*"Мемориал включен в реестр "иноагентов"

**"ОВД-Инфо" также включен в реестр "иноагентов"