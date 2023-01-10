Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В офисе Байдена в аналитическом центре нашли секретные документы

Президент США Джо Байден

В вашингтонском аналитическом центре, который президент США Джо Байден использовал как офис в 2017-2020 годах, обнаружены документы с грифом "секретно". Они относятся к периоду, когда Байдена занимал пост вице-президента США. Об этом сообщил юрист Белого дома Ричард Собер. Национальный архив получил бумаги на следующее утро после их обнаружения, добавил он.

По его словам, документы были обнаружены 2 ноября, за день до промежуточных выборов, когда личные адвокаты Байдена "упаковывали файлы, хранящиеся в запертом шкафу, чтобы подготовиться к освобождению офисных помещений в Центре имени Байдена Университета Пенсильвании в Вашингтоне, округ Колумбия".

В заявлении Собера не упоминалось ни количество секретных документов, ни их содержание, ни уровень их секретности. CBS News сообщает, что документы не содержат ядерных секретов.

По данным телеканала, в Центре имени Байдена Университета Пенсильвании были обнаружены около 10 документов. Генеральный прокурор Меррик Гарланд попросил федерального прокурора в Чикаго просмотреть секретные документы, которые были переданы в Национальный архив.

В свою очередь, CNN уточняет, что речь идет о десятке документов, в том числе самой высокой степени секретности.

Сейчас Минюст США выясняет, как секретные документы попали в личное бюро Байдена. Его адвокаты в этой связи ведут совместную работу с Минюстом и Национальным архивом. Вопрос о содержании документов и о том, знал ли Байден, что они находятся в его бюро, остается открытым.

Министерство юстиции отдельно расследует действия бывшего президента США Дональда Трампа по обращению с секретными документами, которые он хранил в своем поместье во Флориде, а не сдал в Национальный архив после того, как покинул Белый дом в январе 2021 года. 8 августа агенты ФБР провели санкционированный судом обыск в Мар-а-Лаго. Среди тысяч изъятых документов было около 100 документов с грифом "секретно". Байден называл этот поступок Трампа "безответственным".

  • Пост вице-президента США Байден занимал с 2009 по 2017 годы. Президентом страны тогда был Барак Обама.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG