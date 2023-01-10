В офисе Байдена в аналитическом центре нашли секретные документы

В вашингтонском аналитическом центре, который президент США Джо Байден использовал как офис в 2017-2020 годах, обнаружены документы с грифом "секретно". Они относятся к периоду, когда Байдена занимал пост вице-президента США. Об этом сообщил юрист Белого дома Ричард Собер. Национальный архив получил бумаги на следующее утро после их обнаружения, добавил он.

По его словам, документы были обнаружены 2 ноября, за день до промежуточных выборов, когда личные адвокаты Байдена "упаковывали файлы, хранящиеся в запертом шкафу, чтобы подготовиться к освобождению офисных помещений в Центре имени Байдена Университета Пенсильвании в Вашингтоне, округ Колумбия".

В заявлении Собера не упоминалось ни количество секретных документов, ни их содержание, ни уровень их секретности. CBS News сообщает, что документы не содержат ядерных секретов.

По данным телеканала, в Центре имени Байдена Университета Пенсильвании были обнаружены около 10 документов. Генеральный прокурор Меррик Гарланд попросил федерального прокурора в Чикаго просмотреть секретные документы, которые были переданы в Национальный архив.

В свою очередь, CNN уточняет, что речь идет о десятке документов, в том числе самой высокой степени секретности.

Сейчас Минюст США выясняет, как секретные документы попали в личное бюро Байдена. Его адвокаты в этой связи ведут совместную работу с Минюстом и Национальным архивом. Вопрос о содержании документов и о том, знал ли Байден, что они находятся в его бюро, остается открытым.

Министерство юстиции отдельно расследует действия бывшего президента США Дональда Трампа по обращению с секретными документами, которые он хранил в своем поместье во Флориде, а не сдал в Национальный архив после того, как покинул Белый дом в январе 2021 года. 8 августа агенты ФБР провели санкционированный судом обыск в Мар-а-Лаго. Среди тысяч изъятых документов было около 100 документов с грифом "секретно". Байден называл этот поступок Трампа "безответственным".