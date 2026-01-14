В офисе партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" прошел обыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что подозревают в коррупции руководителя одной из франкций Верховной рады.

Утверждается, что речь идет о предложениях неправомерной выгоды ряду депутатов других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

НАБУ и САП не назвали имя руководителя фракции. Источник проекта "Схемы" украинской службы Радио Свобода заявил, что речь идет о Юлии Тимошенко, возглавляющей фракцию "Батькивщина".

Тимошенко подтвердила, что более 30 человек пришли в офис партии с обыском, который продолжался всю ночь. "Ничего не нашли, а потому просто взяли рабочие телефоны, документы парламента и личные накопления, информация о которых полностью отображена в официальной декларации", – написала она на своей странице в фейсбуке. Политик отрицает обвинения.